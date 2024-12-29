С ними никогда не будет грустно: топ самых жизнерадостных собак

Все больше людей решают завести собаку в семье. Однако среди большого количества пород выбрать ту, которая подходит именно вам, может быть трудно, ведь каждая порода имеет свой характер. вам скучать, то, по словам портала Scotsman и The Kennel Club, обратите внимание на эти 10 пород:

Бишон фризе Эти собаки, которых в свое время баловали французские короли, известны своей веселой натурой, широкими улыбками и пушистыми шерстяными покровами.

Известные своей энергичностью, бордер- колли достигают настоящего счастья, когда занимаются спортом. Никакая другая собака не чувствует себя так естественно, как эти виртуозы на поле.

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Лабрадор-ретривер Эти собаки непринужденно излучают радость, и их блаженная радость по поводу еды, прогулок и объятий – это их суть.

Бедлингтон-терьер Наиболее улыбающаяся порода собак, известная своей доброжелательной натурой. Эти собаки популярны на Instagram благодаря своим веселым мордашкам.

Бигли — это веселые и дружелюбные собаки с постоянной улыбкой на лице.

Ирландский сеттер Эти собаки невероятно энергичны и жизнерадостны во время физических нагрузок.

Брюссельский гриффон Одна из самых веселых малых пород, гриффоны обожают играть и всегда способны развеселить своим дерзким поведением.

Мальтийский пудель Эти маленькие собаки любят, чтобы их баловали, и из-за своей бесстрашии часто попадают в сложные ситуации.

Кинг Чарльз спаниель Эти собаки очень довольны даже минимальным вниманием: несколько кругов по саду и удобное место для сна – и они совершенно счастливы.

Золотистый ретривер Хотя они могут быть менее энергичными, чем лабрадоры, они все равно являются большими любителями жизни и всегда будут благодарны за ваше внимание, особенно если вы их кормите.

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