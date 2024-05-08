С ними никогда не будет хлопот: названы восемь самых спокойных пород собак

Существуют четвероногие друзья, которые любят покой и тишину, не проявляют агрессии к незнакомцам или шуму от телевизора, и с радостью проводят время, уютно устроившись рядом со своим владельцем, наслаждаясь мирным отдыхом. Такие собаки легко адаптируются, хорошо поддаются дрессировке и дружелюбны.

Если ваша мечта – иметь рядом такого питомца, команда UAportal рекомендует обратить внимание на список пород, которые составил Good Housekeeping. Он поможет вам найти идеального спутника.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниелей считают хорошо воспитанными компаньонами. Их доброжелательный взгляд и миролюбивый нрав делают эту породу идеальными друзьями.

Бассеты отличаются невероятной терпеливостью и способностью сносить любые неудобства. Хотя они могут проявлять упрямство, что затрудняет их обучение.

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Ирландские волкодавы славятся своим интеллектом и преданностью. Они чувствуют настроение своих владельцев и становятся надежными компаньонами.

Французские бульдоги – это обычно тихие и спокойные собаки, которые прекрасно приспосабливаются к жизни в квартире.

Бернские зенненхунды – это преданные семейные любимцы, которые любят как активные игры на свежем воздухе, так и находить солнечное место, чтобы вздремнуть.

Пекинесы – это порода, которая известна своей преданностью и дружелюбием. Существует даже легенда, что они были выведены самим Буддой. Эта порода может уживаться с детьми, хотя и предпочитает спокойное домашнее окружение.

Ньюфаундленды – это огромные, но добродушные гиганты, которые вносят атмосферу спокойствия и гармонии в любой дом.

Бурбули – это порода, которая быстро завоевывает любовь и привязанность, становясь неотъемлемой частью семьи.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 5 пород собак лучше всего подходят для пожилых людей.

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