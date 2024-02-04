С ними никогда не скучно: Названы 10 самых умных пород кошек

Все мы знаем, что каждый кот – это личность, вне зависимости от породы. Их характеры и поведение формируются как генетикой, так и опытом, который они приобретают в течение жизни.

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Обратите внимание на его индивидуальные особенности, характер и потребности. И тогда ваш пушистый друг обязательно станет самым умным и любимым котом в мире, сообщает Daily Mail.

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Но какие же породы кошек считаются самыми умными?

Исследователи, изучавшие эту тему, обращали внимание на такие факторы, как:

Способность к адаптации

Уровень любопытства

Потребность в умственной стимуляции

Общительность с людьми и другими животными

Готовность взаимодействовать с владельцами

Вот список пород, получивших первенство в рейтинге кошачьего интеллекта:

Абиссинская кошка – игривая, активная и очень умная. Эти кошки с большими ушами и маленькими кавычками обожают лазить, исследовать и быть в центре внимания. Бенгальская кошка – с леопардовой окраской и утонченным телом. Эти кошки очень энергичны, любознательны и легко поддаются дрессировке. Бирманская кошка - кроткая, спокойная и очень привязанная к своим хозяевам. Эти кошки с нежным пушистым мехом обожают ласку и мурлыканье. Корниш-рекс – кошка с вьющимся мехом, игривым характером и острым умом. Эти кошки очень активны, общительны и любят участвовать в жизни семьи. Шотландская вислоухая – кошка с выразительными глазами, милой внешностью и высоким интеллектом. Эти кошки спокойны, ласковы и легко учатся. Сингапурская кошка – миниатюрная кошка с изящным телом и острым умом. Эти кошки очень активны, игривые и обожают исследовать мир. Сиамская кошка – кошка с выразительными глазами, громким голосом и острым умом. Эти кошки очень общительны, ласковы и обожают общаться с людьми. Турецкая ангорская кошка – кошка с пушистой шерстью, игривым характером и острым умом. Эти кошки очень активны, умны и любят быть в центре внимания. Японский бобтейл – кошка с коротким хвостом, забавным внешним видом и острым умом. Эти кошки очень активны, игривые и обожают исследовать мир.

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