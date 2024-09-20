С ними проблем не будет: топ-5 пород собак с крепким здоровьем

В последние годы многие люди завели себе нового пушистого компаньона. Учитывая, что в настоящее время существует более 200 пород собак, выбор идеального четырехлапого друга может стать настоящим вызовом, как отмечает The Scotsman.

Для тех, кто ведет динамичный образ жизни, лучше остановить свой выбор на более крупных по размеру собаках. Семьям с маленькими детьми следует выбрать породу, которая хорошо ладит с малышами. Важно также учесть возможные проблемы со здоровьем, свойственные определенным породам. Например, бульдоги часто страдают респираторными недугами, а мопсы подвержены глазным инфекциям.

Безусловно, невозможно гарантировать, что у собаки не возникнут проблемы со здоровьем, но некоторые породы имеют меньший риск заболеваний по сравнению с другими. Если вы планируете завести собаку и при этом избежать значительных затрат на ветеринарные услуги, следует обратить внимание на 10 пород, отличающихся крепким здоровьем.

Австралийская овчарка

Австралийская овчарка. Источник: Scotsman

Эта порода может претендовать на звание самой здоровой среди собак. Ее представитель по имени Блюи даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший пес в мире, дожив до 29 лет. Хотя долголетие не всегда означает отличное здоровье, австралийские овчарки славятся своей выносливостью и хорошей физической формой.

По теме: Названы в честь цветки и не ловят мышей: эту породу кошек вывели в Украине (фото)

Пудель

Пудель. Источник: Scotsman

Все разновидности пуделей – стандартная, карликовая и та – отличаются крепким здоровьем. Они могут прожить до 18 лет, а проблемы с суставами и глазами обычно появляются только в преклонном возрасте.

Немецкий пинчер

Немецкий пинчер. Источник: Scotsman

У этой породы нет специфических заболеваний, кроме обычных проблем с глазами и тазобедренными суставами в старости. При регулярных физических нагрузках и надлежащем уходе, немецкие пинчеры обычно живут долго и здорово.

Чихуахуа

Чихуахуа. Источник: Scotsman

Самая маленькая в мире порода собак считается одной из самых здоровых. У чихуахуа редко встречаются породоспецифические заболевания, хотя в старшем возрасте могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем, что характерно и для пожилых людей.

Гаванский бишон

Гаванский бишон. Источник: Scotsman

Эта порода, происходящая из столицы Кубы, как и большинство малых пород, имеет более высокий риск развития заболеваний печени и почек по сравнению с крупными собаками. Однако, за исключением этого, гаванские бишоны обычно остаются здоровыми на протяжении всей жизни.

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!