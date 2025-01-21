С ними следует быть осторожным: топ пород собак, которые не ладят с детьми

Не все собаки комфортно чувствуют себя в компании детей. В то время как некоторые породы известны своей любовью к малышам, другие могут испытывать страх или стресс, что иногда приводит к агрессивному поведению.

Дети часто ведут себя непредсказуемо, поэтому выбор породы с терпеливым и защитным характером является важным решением для семей с малышами.

1. Бордер-колли

Бордер-колли – это энергичные средние собаки, которые славятся своей способностью пасти скот. Они, по словам Атертона, могут стать проблемой для семей с детьми.

"Многие ошибочно считают, что из-за легкости дрессировки бордер-колли будет простым в уходе, но это не совсем так. Если не обеспечить собаку должным вниманием и физическими нагрузками, она начнет пасти детей: гоняться за ними и кусать за лодыжки", - предупреждает специалист.

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2. Акита

Акиты – это преданные, тихие и сосредоточенные на защите члены семьи.

"Акиты могут быть отличными собаками при правильных условиях, но у них часто возникают трудности в общении с детьми. Их естественный инстинкт к защите может перерасти в проблемы, если они испытывают угрозу", - отмечает Атертон.

3. Далматинец

Эти грациозные собаки – замечательные стражи, которые проявляют преданность и любовь к своим владельцам.

"Мало кто знает, что далматинцы имеют один из самых высоких показателей укусов в Великобритании, и часто это касается именно детей", – отмечает кинолог.

Выбирая собаку для семьи, учитывайте не только ее характер, но и потребность в обучении и внимании.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

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