С ними точно не заболеешь: какие комнатные растения дезинфицируют воздух и убивают бактерии

Некоторые домашние растения не только украшают интерьер, но и играют роль естественных защитников от микробов и инфекций. Особенно это актуально в холодное время года, когда растет риск заболеваний. Предлагаем вам ознакомиться с комнатными цветами, которые помогут создать здоровый микроклимат в вашем доме. Об этом пишет ТСН.

Пеларгония

Этот популярный цветок часто украшает подоконник многих домов. Помимо эстетической ценности, пеларгония обладает мощными защитными свойствами. Ее листья выделяют особые соединения, эффективно противодействующие возбудителям респираторных заболеваний.

Щучий хвост

Это тропическое растение с характерными заостренными листьями известно своей способностью поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Щучий хвост не только очищает, но и увлажняет воздух. Фитонциды, выделяемые из его листьев, обладают выраженным противовирусным действием, эффективно борясь с патогенными микроорганизмами.

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Филодендрон

Это вечнозеленое тропическое растение популярно среди дизайнеров интерьера благодаря своему эффектному виду. Однако филодендрон также обладает способностью ингибировать активность вирусов и бактерий в помещении, а также ионизировать воздух. Интересно, что в странах Юго-Восточной Азии это растение часто можно встретить в больницах именно благодаря его оздоровительным свойствам.

Цитрус

Известно, что цитрусовые обладают мощными целебными свойствами. Это касается не только плодов, но и деревьев. Листья цитрусовых, в частности лимона, выделяют эфирные масла, которые обладают выраженным антибактериальным и противовирусным действием, эффективно очищая воздух в помещении.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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