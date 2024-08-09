Сад будет радовать до поздней осени: какие цветы можно посадить в августе

Август – это не только время отпусков и пляжного отдыха, но и время активных работ в саду. Хотя лето подходит к концу, именно сейчас многие растения готовятся к следующему сезону. Правильная посадка и пересадка цветов в августе обеспечит пышное цветение следующей весной. Об этом пишет zahud.net.

Какие цветы сажать в августе?

Август – идеальное время для посадки многих видов цветов, особенно:

Двухлетники: Китайская гвоздика, шток-роза, виола, незабудка, рудбекия. Их рассаду, выращенную в теплице, высаживают в открытый грунт.

Китайская гвоздика, шток-роза, виола, незабудка, рудбекия. Их рассаду, выращенную в теплице, высаживают в открытый грунт. Многолетники: Садовые колокольчики, ромашки, маргаритки, клематисы. Семена некоторых многолетников, таких как купальница или прострел, лучше сеять осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию.

Садовые колокольчики, ромашки, маргаритки, клематисы. Семена некоторых многолетников, таких как купальница или прострел, лучше сеять осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию. Луковичные: Мускари, крокусы, тюльпаны, нарциссы. Их луковицы высаживают в почву в конце августа – начале сентября, чтобы они укоренились до наступления морозов.

Как правильно сажать цветы в августе?

Перед посадкой тщательно перекопайте почву, удалите сорняки и внесите удобрения. Высаживайте рассаду двухлетников на расстоянии, указанном на упаковке. Мелкие семена смешайте с песком и равномерно распределите по поверхности земли. Слегка присыпьте землей и полейте. Луковицы высаживают на глубину, равную двум их высотам. После посадки обильно полейте растения и мульчуйте почву, чтобы сохранить влагу.

Пересадка цветов в августе

Август – также оптимальное время для пересадки многих многолетников:

Примулы, ландыши, лилии, алисумы, армерии, дельфинии, маргаритки, камнеломки, пионы, флоксы и ирисы хорошо переносят пересадку в этот период.

хорошо переносят пересадку в этот период. Процесс пересадки: Аккуратно выкопайте растение, разделите его на несколько частей и пересадите на новое место.

Аккуратно выкопайте растение, разделите его на несколько частей и пересадите на новое место. Уход после пересадки: Полейте растения и замульчивайте почву.

Читайте также: Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома

Почему именно август?

Оптимальная температура: Почва еще достаточно прогрета, чтобы корни растений успели укорениться до наступления холодов.

Почва еще достаточно прогрета, чтобы корни растений успели укорениться до наступления холодов. Многие растения в августе завершают цветение и переходят в состояние покоя, что облегчает пересадку.

в августе завершают цветение и переходят в состояние покоя, что облегчает пересадку. Как правило, в августе достаточно осадков, что обеспечивает растения влагой.

Посадка и пересадка цветов в августе – это инвестиция в красивый цветник в следующем году. Следуя простым правилам, вы сможете создать яркие клумбы, которые будут радовать вас все лето.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!