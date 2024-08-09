Сад будет радовать до поздней осени: какие цветы можно посадить в августе
Август – это не только время отпусков и пляжного отдыха, но и время активных работ в саду. Хотя лето подходит к концу, именно сейчас многие растения готовятся к следующему сезону. Правильная посадка и пересадка цветов в августе обеспечит пышное цветение следующей весной. Об этом пишет zahud.net.
Какие цветы сажать в августе?
Август – идеальное время для посадки многих видов цветов, особенно:
- Двухлетники: Китайская гвоздика, шток-роза, виола, незабудка, рудбекия. Их рассаду, выращенную в теплице, высаживают в открытый грунт.
- Многолетники: Садовые колокольчики, ромашки, маргаритки, клематисы. Семена некоторых многолетников, таких как купальница или прострел, лучше сеять осенью, чтобы они прошли естественную стратификацию.
- Луковичные: Мускари, крокусы, тюльпаны, нарциссы. Их луковицы высаживают в почву в конце августа – начале сентября, чтобы они укоренились до наступления морозов.
Как правильно сажать цветы в августе?
Перед посадкой тщательно перекопайте почву, удалите сорняки и внесите удобрения. Высаживайте рассаду двухлетников на расстоянии, указанном на упаковке. Мелкие семена смешайте с песком и равномерно распределите по поверхности земли. Слегка присыпьте землей и полейте. Луковицы высаживают на глубину, равную двум их высотам. После посадки обильно полейте растения и мульчуйте почву, чтобы сохранить влагу.
Пересадка цветов в августе
Август – также оптимальное время для пересадки многих многолетников:
- Примулы, ландыши, лилии, алисумы, армерии, дельфинии, маргаритки, камнеломки, пионы, флоксы и ирисы хорошо переносят пересадку в этот период.
- Процесс пересадки: Аккуратно выкопайте растение, разделите его на несколько частей и пересадите на новое место.
- Уход после пересадки: Полейте растения и замульчивайте почву.
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Почему именно август?
- Оптимальная температура: Почва еще достаточно прогрета, чтобы корни растений успели укорениться до наступления холодов.
- Многие растения в августе завершают цветение и переходят в состояние покоя, что облегчает пересадку.
- Как правило, в августе достаточно осадков, что обеспечивает растения влагой.
Посадка и пересадка цветов в августе – это инвестиция в красивый цветник в следующем году. Следуя простым правилам, вы сможете создать яркие клумбы, которые будут радовать вас все лето.
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