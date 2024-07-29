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Садовник объяснил, как часто нужно обрезать розы, чтобы побудить повторное цветение

Анастасия Крыщук

Садовник объяснил, как часто нужно обрезать розы, чтобы побудить повторное цветение
Как часто нужно обрезать розы

Процесс обрезки роз прост, и благодаря этому можно увеличить количество цветов в течение лета. Мертвую голову легко найти – это цветок, который сбросил лепестки.

Достаточно использовать небольшой ручной секатор, чтобы осторожно обрезать розу. Об этом сообщает Express.co.uk.

Следует отойти от куста роз и оценить состояние цветов. Тогда можно увидеть истощенные и мертвые цветы.

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Если делать это раз в неделю, хотя в идеале это каждые три дня можно стимулировать новое цветение в течение сезона. Единичную головку можно срезать до начала стебля, в то время как группу мертвых головок можно срезать до ширины пера на стебле.

Следует стараться избегать обрезки непосредственно за грудой мертвых головок, поскольку это оставит внезапный глухой стебель, который отнимет энергию у новых бутонов и цветов.

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