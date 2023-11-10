Садовник объяснила, как правильно обрезать розу, чтобы получить максимум цветов в следующем году

Розы являются одними из самых распространенных цветов в садах, но садоводы должны знать, что они очень чувствительны к болезням зимой. Черная пятнистость – одно из самых серьезных заболеваний роз, вызывающее темные пятна на листьях роз.

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Избавиться от черной пятнистости в саду может быть очень трудно, но, к счастью, предотвратить это очень легко и сохранить розы здоровыми. Садовница объяснила, как лучше обрезать розы в это время года, сообщает Express.co.uk.

Обрезайте розы между ноябрем и концом февраля, возможно, в марте. Именно тогда, когда растение в состоянии покоя и до того, как вырастут новые почки.

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Она пояснила, что при обрезке важно, чтобы центр растения розы был максимально открыт, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что является эффективным способом предотвращения болезней.

Еще одна вещь, о которой следует помнить – это любые скрещивающиеся ветви, поскольку они могут повредиться, когда вырастут позже. Обрезайте под углом 45 градусов от любых бутонов роз, являющихся небольшими бугорками вдоль стебля на растении.

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