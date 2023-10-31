Садовники объяснили, что делать с гортензиями, чтобы они пышно цвели на следующий год

Гортензии являются одними из самых красивых садовых растений, но иногда, если за ними не ухаживать должным образом, они могут не цвести. Чтобы поправить это, садоводы предложили несколько советов.

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В частности, осенью следует избегать обрезки растения. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обрезка является одним из распространенных факторов отсутствия цветения гортензий. Садоводы, обрезающие куст в любое время с осени до поздней весны, могут срезать поросль на старой древесине.

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Если садоводы сомневаются или пытаются обрезать свою гортензию, лучше оставить поросль. Садоводы всегда могут оставить гортензию необрезанной и понаблюдать, как она будет расти летом.

Знатоки советуют к весне ничего не делать. Обрезать куст можно в мае, чтобы избежать последних заморозков.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных.

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