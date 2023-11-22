Садовники объяснили, что обязательно нужно сделать с газоном в ноябре

Эксперты призывают ухаживать за травой на газонах в холодные месяцы. Это поможет уменьшить вред газону и позволит саду выглядеть здоровым весной.

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Первый совет по уходу за газоном – убрать опавшие листья, чтобы избежать наростов. Листья на газоне могут повлечь за собой образование грибков, которые покроют газон пятнами, сообщает Express.co.uk.

В прохладные месяцы также важно свести к минимуму любое движение на газоне. Прогулка по заболоченному участку приведет к выходу воздуха, а когда почва высохнет, она будет сильно уплотнена.

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То же касается и морозного газона. Ходьба по морозному газону может поломать траву и повредить ее.

Дорожки и подъездные пути часто посыпают песком во избежание скольжения. Но важно, чтобы соль и песок не попадали на газон.

Когда соль вступает в контакт с газонами, это может привести к обезвоживанию. Трава станет хрупкой и в конце концов завянет и погибнет.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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