Садовники объяснили, какие растения нужно обрезать в декабре

Обрезка является важной работой для любого садовода. При правильном выполнении обрезка способствует более здоровому и продуктивному росту, что приводит к обилию высококачественных плодов, веток и цветения.

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Эксперт по садоводству Henchman Стив Сванборо рассказал Express.co.uk, какие растения следует обрезать в декабре. Он подчеркнул, что обрезка в неподходящее время, пропуск обрезки в год или слишком активная работа могут нанести ущерб растениям.

Сезон покоя является лучшим временем для обрезки фруктового дерева. Он обычно приходится на конец зимы.

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Кусты роз необходимо обрезать зимой, что предполагает удаление мертвых, больных или поврежденных ветвей, которые могут нанести вред общему здоровью куста. Обрезка может помочь предотвратить грибковые заболевания и распространение нежелательных вредителей.

Начните с удаления всех остатков листьев и коричневой мертвой древесины с помощью секатора. Удалите скрещивающиеся ветви, а также тонкие или слабые поросшие.

Плющ также нужно обрезать в течение зимних месяцев. Необрезанный плющ может прикрепиться к имеющимся недостаткам в доме, что может привести к развитию плесени и повреждению конструкции.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных.

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