Садовники объяснили, какие растения обязательно нужно обрезать в декабре

Обрезка является важным делом в саду даже зимой. Несмотря на прохладную погоду, есть растения, которые будет очень полезно обрезать в декабре.

Видео дня

Обрезка производится, чтобы контролировать размер и форму растения и поддерживать его здоровье, но в это время года обрезка также поможет максимизировать рост и способствовать цветению. Дэвид Домони, ведущий садовник объяснил, что следует уделить первоочередное внимание в декабре обрезке кустов и живых изгородей, сообщает Express.co.uk.

Главное помнить, что срезать стебли нужно смело. Потому что это будет посылать сигналы растению, чтобы выпустить много новой поросли весной.

Читайте также: Можно отравиться и не только: какие комнатные растения не следует держать дома

Кусты следует обрезать в это время года, пока растение находится в состоянии покоя. Но кусты, цветущие в начале года весной, следует оставить в покое.

Растения, которые можно обрезать, включают кусты роз, гамамелис, зимний жасмин, а также лиственные сорта. Чтобы обрезать куст, понадобятся чистые и острые ножницы.

Нужно определить самые старые ветви кустарника, которые должны быть темнее коричневыми и толще, чем более здоровые ветви. Также следует удалить мертвые, больные и умирающие ветви.

После того как куст будет обрезан, его нужно будет немедленно полить и дать питательный растительный корм.

Предлагаем узнать, как избавиться от плесени на комнатных растениях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!