Садоводы назвали четыре растения, которые нужно обрезать зимой: Будете иметь хорошее цветение весной

Обрезка имеет немаловажное значение для того, чтобы растения оставались здоровыми. Январь идеально подходит для того, чтобы обрезать некоторые виды растений в саду.

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Не все растения можно обрезать зимой, но некоторые участки сада можно подготовиться к весне. Об этом сообщает Express.co.uk.

Розы

Розы обрезают, чтобы помочь их привести в порядок и сохранить здоровыми, поскольку цветы очень уязвимы к болезням зимой. Это также делается, чтобы стимулировать новый рост и гарантировать, что они будут эффектно цвести летом.

Сначала найдите мертвые, больные или поврежденные стебли и удалите их. Затем обрежьте все скрещенные стебли на розовом кусте, чтобы способствовать большей циркуляции воздуха вокруг растения.

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Глициния

Глицинию следует обрезать дважды в год из-за ее сильного роста. Лучше всего обрезать один раз в конце января, а затем снова летом в конце июля или начале августа.

Обрезка производится, чтобы помочь глицинии сохранить свою структуру и поддерживать процветание растения. Определите почки на каждом побеге и срежьте немного выше третьей почки.

Японские клены

Японские клены следует обрезать, когда они полностью находятся в покое зимой. Обрезка производится для того, чтобы просто привести дерево в порядок.

Лучший способ обрезки японских кленов – это минималистичный подход, означающий лишь удаление мертвых, поврежденных, больных или скрещенных ветвей.

Яблони и груши

Обрезка этих фруктовых деревьев делается для того, чтоб провоцировать рост, чтоб на их ветках возникало больше плодов. Из веток удаляйте только примерно треть листьев, иначе это создаст стресс для дерева.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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