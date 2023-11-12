Садоводы назвали четыре растения, которые обязательно нужно обрезать в ноябре

Обрезка – это важная садоводческая работа, которую нужно выполнять, чтобы получить здоровый и продуктивный сад. Срезка определенных растений в определенное время года может стимулировать цветение, помочь определить форму, контролировать рост и даже снизить риск заражения.

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Том Су, эксперт по садам и озеленению, и владелец Lawn Edging назвал четыре растения, которые нужно обрезать в ноябре. Об этом сообщает Express.co.uk.

Плодовые деревья

Многим, как яблокам и грушам, зимняя обрезка приносит пользу. Начните с удаления мертвой, больной или поврежденной древесины. Далее обратите внимание на ветки, которые пересекают друг друга или как бы растут внутрь.

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Кусты крыжовника и смородины

Они плодоносят летом на старой древесине, поэтому удалите очень старые стебли, чтобы освободить место для младших. Ищите старую, более темную древесину – это то, что вы хотите удалить и сохранить живые и молодые стебли.

Розы

Особенно нуждаются обрезки кустарниковые и плетистые виды. Их нужно обрезать, чтобы предотвратить повреждение ветром и придать им форму. Обрежьте больные или мертвые стебли.

Многолетние растения

Шалфей, орегано и мята могут стать "неуправляемыми", если их не обрезать. Срежьте их, чтобы они были чистоплотными. Просто обрежьте растение, чтобы выровнять его, оставив около 5 см над землей.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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