Садоводы назвали пять главных задач, которые нужно выполнить в августе

Август – один из лучших месяцев года, чтобы выйти на улицу и насладиться погодой. В следующем месяце садовников предстоит много работ, начиная от обрезки до стрижки, мульчирования и прополки.

Эксперты по садоводству поделились, какую работу нужно проделать в следующем месяце, чтобы иметь цветущий сад на следующие месяцы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Живые изгороди

Обрежьте живую изгородь так, чтобы основание было немного шире верха, чтобы позволить свету достигать низа. Живые изгороди из тисов и лиственных деревьев отрастают из старой древесины.

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Черенки кустарника

Это может быть Choisya, Escallonia, Euonymus вечнозеленый, Lonicera ligustrina var, yunnanensis и хвойные. Срежьте стебель длиной 10-15 см от роста текущего сезона. Удалите мягкие кончики и все листья, кроме четырех верхних.

Окуните стебли в горшки с зернистым компостом к первым листочкам, полейте и накройте переработанным пластиковым пакетом. Они должны укорениться через несколько недель.

Георгины и другие цветы

Георгины цветут до самых заморозков, и растения уже должны быть кустистыми и хорошо разветвленными, но если нет, прищипните растущие кончики. Удалите конусообразные увядшие цветы и оставьте новые жирные круглые бутоны.

Семена

Срежьте стручковые стебли и поместите их в бумажные пакеты или положите в лотки для семян, выстланные газетой. После высыхания извлеките семена и храните в маркированных контейнерах для посева в следующем году. Агапантус, чернуху и выносливую герань легко вырастить из собранных семян.

Пересохшие газоны

Если газон стал желтым или коричневым во время длительных засушливых периодов, поливать его расточительно и не нужно. Трава вскоре снова позеленеет от дождя.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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