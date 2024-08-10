Садоводы назвали три задания, которые обязательно нужно выполнить в августе

Август – это идеальное время, чтобы усовершенствовать сад и насладиться им до начала осенней подготовки. В частности, в этот период нужно выполнить три важные задачи.

К ним относятся обрезка, увлажнение и уборка урожая. Об этом сообщает Express.co.uk.

В августе следует начать обрезать лаванду, розы и вейгелы. Эта простая, но эффективная задача в сочетании с регулярным удалением растений помогает способствовать здоровому росту.

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С приближением конца лета важно поддерживать сад должным образом увлажненным. Растения, которые растут в горшках или контейнерах, имеют почву, которая высыхает гораздо быстрее, поэтому им нужно немного больше воды, чтобы сохранить их здоровыми.

Малина и ежевика будут достаточно созрели для сбора урожая в августе, как и некоторые овощи, такие как горох и кабачки. Не забудьте использовать контейнер для компоста для всех садовых отходов, когда вы будете обрезать растения.

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