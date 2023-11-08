Садоводы назвали цветы, которые следует посадить в ноябре, чтобы они расцвели весной

Ноябрь – очень хороший месяц для посадки деревьев, кустов, живых изгородей и многолетних растений. Это также идеальное время для посадки тюльпанов как в горшки, так и в землю.

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Высадка растения сейчас также означает, что у садоводов будет меньше работы в следующем году весной. Об этом сообщает Express.co.uk.

Идеальное время для посадки тюльпанов – с начала ноября. Лучше всего они будут на солнечном, но защищенном месте в хорошо дренированной почве. Они также могут расти в горшках в многоцелевом компосте без торфа.

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Главное для всех тюльпанов – убедиться, что у них хороший дренаж. Важно посадить их как можно глубже. Тем крепче и прямее будет стебель".

Гиацинты

Важно дать им немного тени, но обычно их лучше всего выставлять у дорожек и дверей. Они предпочитают умеренно плодородную почву.

Луковицы следует высаживать на 10 см в землю с 7,5 см между ними. Если выращивать в горшке, им понадобится почва без торфа с дренажными отверстиями.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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