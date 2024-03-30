Садоводы назвали цветы, которые стоит посадить сейчас: будут радовать глаз все лето

Поскольку весна быстро приближается, многие стремятся подготовить свои сады к теплому сезону. Чтобы увидеть большое цветение в ближайшие месяцы, самое время посеять правильный тип цветов.

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Специалисты назвали четыре разновидности цветов, которые следует посадить в апреле. Об этом сообщает Express.co.uk.

Настурция (Tropaeolum majus)

Настурция, известная своими жизнерадостными цветами в драгоценных тонах и свисающими листьями, добавляет ярких цветов грядкам. Посейте семена настурции прямо в землю на солнечном или частично затененном месте и наслаждайтесь цветами.

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Душистый горошек (Lathyrus odoratus)

Душистый горошек известен своим волшебным ароматом и нежными гофрированными соцветиями. Посейте семена душистого горошка во влажную, хорошо дренированную почву, обогащенную компостом, обеспечивая опору для его лазячих усиков, чтобы они обвивались вокруг, когда они растут.

Подсолнечник (Helianthus annuus)

Символ лета и солнечного света подсолнечник непременно украсит любой сад своими высокими стеблями и веселым золотистым цветением. Посейте семена подсолнечника непосредственно в землю на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Календула (Calendula officinalis)

Календула ценится за свои яркие, похожие на ромашку цветы и лечебные свойства. Посейте семена календулы во влажную, хорошо дренированную почву на солнечном или частично затененном месте и наслаждайтесь цветением в течение всего сезона.

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