Садоводы объяснили, чем нужно подпитывать гортензию, чтобы получить красивые голубые цветы

Гортензии выглядят потрясающе, когда пестрят крупными цветами. Дешевый кухонный ингредиент – это то средство, которое подпитывает гортензии и делает их цветы невероятно красивого синего цвета.

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Некоторые специалисты рекомендуют использовать специальные корма для гортензии. Однако садоводы также рекомендуют использовать кухонные ингредиенты, сообщает Express.co.uk.

В частности, можно подкармливать гортензии кофейной гущей. Другой вариант – йогурт без примесей.

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Йогурт увеличивает содержание двух основных элементов для здорового роста растений – органических веществ и азота. Его можно смешать с водой в соотношении примерно одна столовая ложка йогурта на один стакан воды.

Смесь достаточно просто вылить на почву для природного удобрения ваших растений. Таким образом, гортензии будут радовать пышным синим цветением.

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