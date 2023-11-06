Садоводы объяснили, как не нужно обрезать растения в саду: сделаете только хуже

Для садоводов, желающих, чтобы их растения процветали, обрезка имеет важное значение. Существует много распространенных ошибок, которые допускаются при выполнении этой распространенной работы в саду.

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Избегание этих ошибок означает сохранение хорошего вида растений и их здоровья. Об этом сообщает Express.co.uk.

Садоводы должны знать, что каждое растение имеет свой оптимальный сезон обрезки, и если делать это в неподходящее время, это может подвергнуть растению стресс. Чтобы избежать этого, исследуйте каждый вид растений в саду и определите, когда их лучше обрезать.

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Использование тупых или грязных инструментов может повредить растительную ткань, что приведет к болезням. Чрезмерная обрезка может привести к голоданию растения, удаляя слишком много листьев, необходимых для фотосинтеза.

При обрезке важно следить за тем, чтобы срезать под правильным углом и в правильном месте. Некоторые садоводы производят обрезку, не учитывая естественную форму растения.

Мертвые, больные и поврежденные ветви всегда должны идти первыми. Важно иметь четкое представление о том, как садоводы хотят, чтобы растение выглядело и обрезать с этой целью.

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