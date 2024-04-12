Садоводы объяснили, как обрезать гортензию, чтобы летом иметь много цветов

Чтобы гортензии продолжали цвести из года в год крупными цветами, важно знать, как их обрезать. Обрезка – это процесс срезки растения для содействия новому росту и улучшения его общего состояния.

Обрезка гортензий может помочь сохранить размер и форму растения, что особенно важно в небольшом пространстве. Эксперты объяснили, что большинство гортензий цветет с середины до конца лета, сообщает Express.co.uk.

Их увядшие цветочные головки обычно хранят на растении в течение зимы, чтобы защитить бутоны под ними от холода. Когда дело доходит до ранней весны, обрезка отцветших цветочных головок необходима для содействия интенсивному росту и большим цветам летом.

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Единственным исключением из этого правила являются плетистые гортензии, обрезанные летом после цветения. Если вы не уверены, безопасным вариантом является слегка обрезка до первой пары почек под цветком, чтобы избежать риска срезки цветочных почек во время цветения.

Начните с удаления мертвой или больной древесины из растения. Это поможет предотвратить болезни и обеспечит здоровый вид растения.

Удалите слабые или перекрестные ветки. Эти ветви могут тереться друг о друга, нанося вред растению и препятствуя правильной циркуляции воздуха. Затем удалите примерно одну треть самых старых стеблей на уровне земли.

Это побуждает растение к новому росту и закладке бутонов для цветения в следующем году. Убедитесь, что слишком сильно обрезаете, так как это может приостановить рост растения и уменьшить цветение.

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