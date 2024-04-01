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Садоводы объяснили, как правильно ухаживать за тюльпанами, чтобы они цвели дольше

Анастасия Крыщук

Садоводы объяснили, как правильно ухаживать за тюльпанами, чтобы они цвели дольше

Ухаживать за тюльпанами достаточно просто. Луковицы можно оставлять в земле из года в год.

Однако специалисты называют одну ошибку, которая может подвергнуть угрозе луковицы. Речь идет о неправильном поливе, сообщает Express.co.uk.

Тюльпаны, высаженные в землю, нуждаются в очень малой воде, и могут легко загнить или прорасти грибком, если их оставить в стоячей воде. Если говорить о поливе луковиц тюльпанов в горшках, здесь следует обращать внимание на дренаж и избегать чрезмерного полива.

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Если верхний слой сухой 2,5 см грунта в контейнере, дайте ему достаточно воды, чтобы увлажнить его. Правильный полив поможет тюльпанам цвести дольше.

Когда они заканчивают цветение, луковицы начинают наращивать силы и испускать цветочные почки на следующий год. Это важнейшее время года, когда растения нуждаются в уходе и внимании.

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