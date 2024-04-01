Садоводы объяснили, как правильно ухаживать за тюльпанами, чтобы они цвели дольше

Ухаживать за тюльпанами достаточно просто. Луковицы можно оставлять в земле из года в год.

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Однако специалисты называют одну ошибку, которая может подвергнуть угрозе луковицы. Речь идет о неправильном поливе, сообщает Express.co.uk.

Тюльпаны, высаженные в землю, нуждаются в очень малой воде, и могут легко загнить или прорасти грибком, если их оставить в стоячей воде. Если говорить о поливе луковиц тюльпанов в горшках, здесь следует обращать внимание на дренаж и избегать чрезмерного полива.

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Если верхний слой сухой 2,5 см грунта в контейнере, дайте ему достаточно воды, чтобы увлажнить его. Правильный полив поможет тюльпанам цвести дольше.

Когда они заканчивают цветение, луковицы начинают наращивать силы и испускать цветочные почки на следующий год. Это важнейшее время года, когда растения нуждаются в уходе и внимании.

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