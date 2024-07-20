Садоводы объяснили, как ухаживать за гортензией, чтобы она каждый год давала большие цветы

Гортензии подходят для садов любого размера. Эти растения, как правило, цветут гораздо дольше других.

По словам экспертов по садоводству, подкармливая кусты гортензии только в двух точках можно улучшить цветение. Об этом сообщает Express.co.uk.

Удобрение может улучшить как мощность, так и интенсивность цветения, особенно если применить его в подходящее время. Первый раз удобряйте гортензии непосредственно перед или сразу, когда они выходят из состояния покоя в конце зимы или ранней весной.

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Подкормка в этот момент поможет гортензии озеленить и взбодриться на сезон. Во время удобрения в этот период эксперты рекомендуют использовать компост или удобрение с медленным высвобождением, чтобы растение не создавало слишком много листьев.

Второй период удобрения – непосредственно перед тем, как гортензии зацветут. Если гортензии цветут в конце весны и начале лета, ждите, когда они распускаются почки и непосредственно перед распусканием цветения в начале лета.

Если гортензии зацветут в конце лета/начале осени, отложите подкормку второй дозой до конца лета. Во время второй дозы удобрения садоводы захотят применить удобрение, содержащее больше фосфора и калия, чем азота.

Азот важен для роста листьев и стеблей, но фосфор и калий являются ключевыми элементами для силы цветения.

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