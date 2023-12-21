Садоводы ответили, есть ли смысл удобрять золой землю под снегом

Зима – это время, когда многие садоводы и огородники задаются вопросом, можно ли вносить пепел на снег. Казалось бы, это очень удобно – просто рассыпать пепел по участку, и он будет постепенно проникать в грунт. Но есть ли в этом смысл?

Видео дня

Зола – это ценное органическое удобрение, содержащее много полезных веществ для растений. В частности он является хорошим источником фосфора, калия, кальция, магния, серы, бора и других элементов. Пепел также помогает раскислить почву, пишет prostoway.

Читайте также: Увядшие гортензии "вернутся к жизни" благодаря трем простым шагам: советы садоводов

Почему нельзя вносить пепел в снег?

Когда снег тает, талые воды вымывают из почвы полезные вещества. Поэтому, если внести пепел на снег, он не успеет проникнуть в грунт, а просто будет вымыть талой водой.

Когда лучше вносить пепел?

Лучшее время для внесения пепла – это весна или осень. В это время года почва не насыщена талой водой, поэтому полезные вещества из пепла успеют проникнуть в него.

Как вносить пепел

Золу можно вносить в почву как самостоятельно, так и в сочетании с другими органическими удобрениями. При самостоятельном внесении пепла нужно соблюдать следующие правила:

Вносить пепел нужно равномерно по всему участку.

Нельзя вносить пепел непосредственно под корни растений.

Норма внесения пепла составляет 1-2 кг на 1 кв. м.

При внесении пепла в сочетании с другими органическими удобрениями следует соблюдать следующие правила:

Золу нужно смешать с другими удобрениями перед внесением в грунт.

Норма внесения пепла в этом случае составляет 0,5–1 кг на 1 кв. м.

Итак, ответ на вопрос, можно ли вносить пепел на снег – однозначно нет. Лучше вносить пепел в почву весной или осенью, когда почва не насыщена талой водой.

Напомним, мы уже писали, как вырастить манго из кости дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!