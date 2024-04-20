Садоводы подсказали, что нужно сделать, чтобы гортензии обильно цвели

Гортензии известны своим большим, красочным и обильным цветением. Садоводы подсказали, как можно помочь ускорить процесс цветения одной простой садовой задачей.

Райан Дженкинс, эксперт по садоводству из садоводческого центра Sefon Meadows, поделился, что гортензии нужно обрезать правильно. Иначе они дадут тусклое цветение или могут вообще не зацвести, сообщает Express.co.uk.

Обрезка является одной из важнейших работ в саду, поскольку она способствует более здоровому цветению, а также улучшает циркуляцию воздуха вокруг гортензии. Это поможет предотвратить болезни и улучшить общее состояние растения.

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Садоводы должны знать, какой тип гортензии у них в саду, прежде чем начать обрезку. Гортензии, которые можно обрезать весной – новые деревянные гортензии, которые уже выпустили бутоны. Старые деревянные гортензии нужно оставить в покое, и обрезать их следует только после того, как они закончат цветение.

Стебли старой древесной гортензии в это время года, скорее всего, будут иметь коричневые или серые стебли с формированием новых почек, тогда как новая гортензия не будет иметь почек и обычно будет иметь зеленые стебли в это время года.

Используйте чистые и острые секаторы или ножницы для живой изгороди, чтобы делать чистые срезы. Это минимизирует повреждение растения и снизит риск заболевания.

Начните с поиска стеблей гортензии, которые разрушились и закончили цветение. Обрежьте эти стебли чуть выше первого набора здоровых листьев.

Затем обрежьте всю мертвую или поврежденную древесину на гортензии, пока не останется только здоровая древесина. Соберите обрезки и выбросьте их должным образом в мусорник.

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