Садоводы посоветовали четыре сорта желтой малины, которые дают обильные урожаи

Солнечная, вкусная, ароматная – именно так можно охарактеризовать лучшие сорта желтой малины. Эта ягода становится все более популярной в Украине благодаря своему уникальному вкусу и полезным свойствам.

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Специалисты по растениеводству посоветовали четыре сорта желтой малины, дающие хорошие урожаи. Они также довольно выносливы, поэтому их высаживать можно и весной, когда ночи холодные, а днем тепло.

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"Желтая десертная" - это морозостойкий сорт, который заслуживает внимания садоводов. С его кустов можно ожидать более 2 кг вкусных ягод без особого ухода.

Тем, кто ищет большие ягоды, стоит обратить внимание на "Желтого гиганта". Большие ягоды до 6 граммов и два урожая за сезон – вот что он предлагает. Но надо помнить о недостаточной адаптации к зиме и соответственно принимать меры по защите растений.

Сорт "Золотая осень" отличается не только урожайностью, но и отличным вкусом ягод. Его следует сажать на участках, где достаточно светлая.

"Абрикосовая" - имеет не раскидистые кусты, тонкие побеги, а еще на ней мало шипов. Урожайность: 3-4 кг с куста.

Какая малина полезнее: желтая или красная

Красная или желтая малина имеют схожий вкус и аромат.

Выбирайте желтую малину, если:

Вы любите очень сладкие ягоды с медовыми тонами. Желтая малина поражает своим сладким вкусом и едва заметной терпкостью, что делает ее идеальным выбором для сладких десертов и закусок.

Вам неважно платить больше за качество. Желтая малина обычно стоит немного дороже, но поражает своим уникальным колоритом и вкусом.

Выбирайте красную малину, если:

Вы наслаждаетесь классическим вкусом малины с легкой терпкостью. Красная малина имеет более выраженный вкус и аромат, что придает ей особый шарм.

Вам важна цена. Красная малина обычно более доступна по цене, что делает ее выгодным выбором для бюджетного плана.

Вы хотите, чтобы в вашей малине было как можно меньше семян. Красная малина отличается меньшим количеством семян, что придает комфорт при употреблении.

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