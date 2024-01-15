Садоводы призвали обрезать три растения в январе для их 'плодотворного цветения' весной

Январь прекрасный месяц для обрезки определенных растений, поскольку они сейчас находятся в состоянии покоя. Так считает эксперт по садоводству Крэйг Уилсон.

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В комментарии Express специалист сказал, что с наступлением зимних холодов пора надевать садовые перчатки для обрезки. "Пока остальные сады отдыхают, это идеальная возможность сформировать и подготовить свои растения к будущей весне", — добавил Уилсон.

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Первыми в январе он посоветовал обрезать лианы глицинии. По словам Крейга, регулярная обрезка этого растения обеспечивает более "плодотворное цветение" в течение всего сезона цветения.

Он добавил: "В середине зимы обрежьте боковые побеги, укороченные прошлым летом, до двух-трех почек от основания, чтобы улучшить структуру растения и направить энергию на формирование весенних цветов. Тогда вы захотите удалить любой нежелательный или чрезмерный рост, особенно вокруг окон" и желобов, чтобы сохранить форму и контролировать размер растения.

Также в январе следует заняться обрезкой роз, чтобы стимулировать рост.

Эксперт объяснил: В конце зимы или ранней весной вырежьте всю мертвую, поврежденную или больную древесину и обрежьте остальные ветви к почке, направленной наружу, чтобы сформировать куст и способствовать росту наружу.

"После этого откройте центр куста, удалив все растущие внутрь ветви. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха и проникновение света, уменьшая риск заболеваний и способствуя здоровому цветению", – добавил он.

В зимней обрезке нуждается и клематис. Следует обязательно удалить мертвые или слабые стебли, а также срезать оставшиеся стебли до сильных почек, чтобы стимулировать новый рост и цветение.

Крейг Уилсон призвал садоводов следовать инструкциям по обрезке, чтобы обеспечить здоровый рост и цветение растений.

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