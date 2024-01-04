Садоводы рассказали, какие цветы можно высаживать в январе

Январь – один из самых спокойных месяцев в садоводческом календаре. Впрочем, в течение этого месяца можно высаживать цветы.

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В идеале садоводы хотят высаживать тюльпаны осенью, когда земля еще мягкая и пригодная для работы. Однако сажать их в январе все равно можно, сообщает Express.co.uk.

После первых заморозков садоводы могут считать, что дни посадки луковиц закончились. Но пока земля пригодна для работы, можно сажать луковицы.

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Это значит, что садоводы могут высаживать луковицы в январе – если они смогут выкопать достаточно глубокую яму. Тюльпаны, взорванные сейчас, могут зацвести чуть позже, чем посаженные в ноябре, но все равно будут отлично смотреться.

Для тех, кто хочет, чтобы их тюльпаны росли в земле, луковицы нужно сажать как можно глубже – не менее четырех сантиметров. Убедитесь, что у них хороший дренаж, потому что, хотя они абсолютно устойчивы к холоду, наибольшим врагом является гниение во влажной почве.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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