Садоводы сказали, когда начинать обработку растений и почвы против майских жуков и их личинок

Знание о цикле жизненного развития майского жука является ключом к эффективному контролю над этим вредителем. Это насекомое развивается в течение нескольких лет, начиная с личинок и завершая взрослыми жуками.

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Развитие личинки майского жука до превращения в жука длится четыре года. Все время личинки находятся под слоем почвы и выедают корни растений или питаются корнеплодами. Сами майские жуки на осень впадают в анабиоз и просыпаются ближе к маю. После спячки они поедают листья, цветы и плоды.

Как сообщает Leto.ua, весной сады и огороды часто становятся мишенью для вредителей, одним из самых вредных из которых является майский жук. Его личинки, называемые проволочниками, наносят значительный вред корневой системе растений.

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Вот несколько советов, как бороться с майскими жуками:

1. Профилактика:

Не заносите личинки майского жука с компостом. Убедитесь, что компост хорошо перепрел, прежде чем использовать его в саду. Высаживайте устойчивые к майскому жуку растения. Некоторые растения, такие как бархатцы, календулы и пижма, отпугивают майских жуков.

Возделывайте корни саженцев перед посадкой инсектицидами.

2. Борьба со взрослыми жуками:

Собирайте жуков вручную. Это трудоемкий, но экологичный метод. Опрыскивайте деревья и кустарники инсектицидами.

3. Борьба с личинками:

Вносите в почву биологические препараты, такие как Мезитропин или Метавайт. Эти препараты содержат споры грибов, паразитирующих на личинках майского жука. Используйте химические инсектициды, такие как Антихрущ или Актера.

4. Реанимация поврежденных растений:

Пролейте растение стимулятором корневой системы. Подкормите растение удобрением на основе гуматов. Обработайте крону растения смесью из антистрессового препарата и удобрением.

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Благодаря комплексным мероприятиям и своевременной обработке вы можете избавиться от майских жуков и спасти ваш сад.

Также регулярно проверяйте свои растения на наличие признаков повреждения майскими жуками. Не забудьте обработать почву после уборки урожая.

Предлагаем узнать, как уничтожить личинок майского жука народными методами.

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