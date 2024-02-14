Салат из капусты, от которого никогда не будет сдуваться живот: в чем его особенность

Капуста, любимый овощ многих, может иметь и неприятный побочный эффект: вздутие живота. Причина этого проста: капуста богата грубой клетчаткой.

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Клетчатка полезна кишечнику, ведь она стимулирует перистальтику, улучшает пищеварение и выводит из организма шлаки и токсины. Однако переваривание грубой клетчатки требует большого количества белковых молекул и усиленной работы желудочно-кишечного тракта.

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Слабо функционирующая пищеварительная система может не справиться с такой нагрузкой. Это приведет к чрезмерному газообразованию. К счастью для любителей капустных салатов есть выход – добавляйте в блюдо фенхель, который предотвращает газообразование в кишечнике.

На 4 порции салата требуются следующие ингредиенты:

Капуста – 500 граммов

Уксус хересный или яблочный – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Изюм - ¼ стакана

Соль и перец – по вкусу

Фенхель (луковица с перистыми листьями) – 1 шт.

Семена фенхеля – столовая ложка перемолотых семян

Орехи грецкие, нарезанные и обжаренные – полстакана

Перемешайте уксус, масло и изюм. Посолите и поперчите заправку по своему вкусу.

Нарежьте листья фенхеля, луковицу фенхеля и капусту натрите на большой терке.

Соедините фенхель, капусту и орехи с приготовленной заправкой. Посыпьте перемолотыми семенами фенхеля. Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте. Приятного аппетита!

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