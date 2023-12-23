Салат на Сочельник: рецепт 'хрустящих вешенок'

Этот салат из хрустящих вешенок с ароматной заправкой станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду. Приготовить его можно за менее чем полчаса. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

Вешенки свежие - 300 г

Вода – 2 л

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Перец черный горошком – 7 шт.

Лук красный репчатый – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Для заправки:

Соль – 1/3 ч. л.

Перец черный молотый – 1/3 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Масло подсолнечное - 50 мл

Уксус яблочный – 40 мл

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Приготовление

Лук нарезать полукольцами и залить холодной водой на 3 минуты. Воду слить. В сотейник вылить воду, добавить соль, перец, лавровый лист и грибы. Готовить на среднем огне 10-15 минут до готовности. Готовые грибы охладить. Для заправки смешать соль, перец, пропущенный через пресс чеснок, уксус и растительное масло. Вешенки нарезать, добавить лук, нарезанную зелень и заправку. Перемешать.

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