Салат на Сочельник: рецепт "хрустящих вешенок"
Этот салат из хрустящих вешенок с ароматной заправкой станет великолепной закуской или дополнением к основному блюду. Приготовить его можно за менее чем полчаса. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Вешенки свежие - 300 г
- Вода – 2 л
- Соль – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец душистый горошком – 3 шт.
- Перец черный горошком – 7 шт.
- Лук красный репчатый – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
Для заправки:
- Соль – 1/3 ч. л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло подсолнечное - 50 мл
- Уксус яблочный – 40 мл
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Приготовление
- Лук нарезать полукольцами и залить холодной водой на 3 минуты. Воду слить.
- В сотейник вылить воду, добавить соль, перец, лавровый лист и грибы. Готовить на среднем огне 10-15 минут до готовности. Готовые грибы охладить.
- Для заправки смешать соль, перец, пропущенный через пресс чеснок, уксус и растительное масло.
- Вешенки нарезать, добавить лук, нарезанную зелень и заправку. Перемешать.
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