Самая мощная за февраль: шестибалльная магнитная буря ударила по Земле

На Земле продолжается мощная магнитная буря красного уровня опасности, значительно усилившаяся 13 февраля. Сегодня ее сила достигла шести баллов.

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По данным центра Meteoagent, буря красного уровня опасности растянется на двое суток. 14 февраля ожидается шторм К-индекса 5. А уже с 15 февраля, предварительно, магнитных бурь не будет до марта.

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Следует заметить, что календарь магнитных бурь может измениться – все зависит от интенсивности солнечной радиации.

Магнитные бури в феврале 2024

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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