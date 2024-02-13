Самая нежная рыба: рецепт хека под сырно-луковой шубой
Этот рецепт запеченной в духовке рыбы станет настоящим украшением вашего стола. Нежный хек, приправленный специями и лимонным соком, тает во рту, а румяная творожная шуба придает ему пикантность и аромат. Этот рецепт очень прост в приготовлении и всегда выходит удачно.
Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Хек – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Майонез – 100 г
- Приправа к рыбе – 2 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
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Приготовление:
- Хек почистите, срежьте плавники, хорошо промойте и нарежьте порционными кусочками. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
- Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте в нее майонез, приправу для рыбы и перемешайте. Выложите лук в соусе на рыбу.
- Накройте форму пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Отправьте рыбу в духовку и запекайте 30-35 минут.
- За 10 минут до готовности натрите сыр на грубую терку и посыпьте рыбу.
- Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.
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