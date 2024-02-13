Самая нежная рыба: рецепт хека под сырно-луковой шубой

Этот рецепт запеченной в духовке рыбы станет настоящим украшением вашего стола. Нежный хек, приправленный специями и лимонным соком, тает во рту, а румяная творожная шуба придает ему пикантность и аромат. Этот рецепт очень прост в приготовлении и всегда выходит удачно.

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Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Хек – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Майонез – 100 г

Приправа к рыбе – 2 ч. л.

Соль – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

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Приготовление:

Хек почистите, срежьте плавники, хорошо промойте и нарежьте порционными кусочками. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте в нее майонез, приправу для рыбы и перемешайте. Выложите лук в соусе на рыбу. Накройте форму пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Отправьте рыбу в духовку и запекайте 30-35 минут. За 10 минут до готовности натрите сыр на грубую терку и посыпьте рыбу. Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.

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