Самое известное картофельное пюре в мире: готовим дома

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Самое известное картофельное пюре в мире от Жоэля Робюшона. А он самый титулованный шеф Мишлен Гиду.

Я немного изменил рецепт под свой вкус, но это стоит попробовать, потому что такое пюре не оставит вас равнодушными к последней ложке!

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Важливий момент - правильний сорт картоплі. Якщо відволіктись від сортів ( в мене Рівʼєра), то беремо ту, яка жовта в середині, краще сухувата м’якоть і багато крохмалю!

Основна пропорція:

300г перетертої картоплі

150г масла 82.5%

150г вершків 30%

Сіль та мелений мускатний горіх

очищену картоплю не ріжемо а беремо цілком, відварюю у підсоленій воді при повільному кипінні хвилин 30-35 - важливо щоб бульба добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.

беремо трішки більше перед варкою, бо при варінні і перетиранні вага трохи втрачається

коли картопля готова воду зливаю, а картоплю у каструлі ще хвилину прогріваю та підсушую!

одразу, ще гарячою, картоплю перетираю через млин для перетирання мʼякоті, або насправді ще краще через сито!

на велику пательню наливаю вершки, додаю масло, розігріваю і додаю протерту картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.

лопаткою розминаю і перемішую картоплю при постійному маленькому кипінні, поки маса стане однорідною

Можливо пару хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.

Зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно!

Таке пюре вартує бути окремою стравою, а якщо ви додасте його на гарнір до тушкованого мʼяса - мммм вас на руках будуть носити.

Спробуйте самі і поділіться відомим рецептом з друзями!