Самые красивые стрижки для женщин старше 50, которые омолодят и скроют признаки старения (фото)

При выборе стрижки для женщин старше 50 следует учитывать ряд факторов. Это форма лица, тип волос и личные предпочтения. Чтобы прическа не испортила имидж и не прибавила лет "зрелым женщинам", стоит знать некоторые секреты.

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Своими советами поделились эксперты по красоте Ганима Абдулла и Дэвис Фелиз. Они специализируются на стиле и стиле голливудских звезд.

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Специалисты считают, что женщинам за 50 следует выбрать стрижку, которая называется пикси. Она имеет несколько вариантов, которые могут универсально подойти женщинам с разной формой лица.

Прически для зрелых женщин

Округлая пикси с челкой, зачесанной набок

Такую прическу выбрала для себя Робин Райт. Ганима Абдулла отмечает, что это особая короткая прическа, которая может подчеркнуть черты вашего лица – глаза, скулы и форму. Боковая челка, по ее словам, скроет морщины на лбу и придаст игривости образу.

Помпадур пикси с боковым пробором

Такую прическу носит певица Pink. Эта стрижка придает объем тонким и редким волосам.

Ганима Абдулла добавила: "вы можете перекладывать волосы с одной стороны на другую, как пожелаете".

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Многослойное пикси

Специалисты заметили, что многослойная стрижка пикси, которую, кстати, носит Джейми Ли Кертис, может стать выигрышной стратегией для подчеркивания черты вашего лица и минимизации появления тонких линий и морщин.

"Эта прическа также может похвастаться дополнительным преимуществом, поскольку не нуждается в уходе", – добавила Ганима Абдулла.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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