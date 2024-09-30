Самые маленькие породы кошек: фото и характеристики
Существует ряд пород кошек, которые поражают своими миниатюрными размерами и изысканными чертами. Однако их "компактность" - это не основная привилегия этих пород.
Миниатюрные породы кошек являются результатом естественных мутаций или целенаправленной гибридизации. Одной из известнейших карликовых пород является манчкин – кошка, которая явилась естественным путем и стала основой для многих современных миниатюрных пород.
Породы этих кошек делятся по двум основным критериям: росту или весу. К первой категории относятся кошки с короткими конечностями и небольшим телом, а ко второй – животные, вес которых не превышает 4 кг. Также среди маленьких пород есть кошки с обычным телосложением, но очень компактными размерами.
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Вот самые распространенные миниатюрные породы кошек:
Сингапурский кот
Считается одной из самых маленьких кошек на планете. Несмотря на свои скромные размеры, сингапуры – настоящие активисты. Они невероятно игривые и ласковые, а их шерсть имеет уникальный оттенок сепии.
Манчкин
Эти кошки известны своими короткими кавычками, напоминающими кавычки таксы. Несмотря на необычную внешность, манчкины очень жизнерадостны и энергичны. Они легко адаптируются к любой среде и станут отличным компаньоном для всей семьи.
Американский керл
Главная особенность этой породы – закрученные уши назад. Но это не единственное, чем они привлекают. Американские керлы очень ласковы, общительны и легко учатся разным командам.
Корниш-рекс
Эти кошки с вьющимся мехом похожи на мягкие плюшевые игрушки. Их мех практически не линяет, что делает их идеальными для людей, страдающих аллергией. Корниш-рексы очень активны и игривые, но вместе с тем и очень ласковы.
Девон-рекс
Еще одна порода с вьющимся мехом, но с более выраженными эльфийскими чертами. Девоны очень умны, общительны и любят внимание. Они быстро привязываются к своим владельцам и становятся настоящими членами семьи.
Сиамская кошка: хотя сиамские кошки не являются самыми маленькими в мире, они имеют очень изящное и стройное телосложение. Их характер также очень специфичен – они очень умны, интересны и любят быть в центре внимания.
Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.
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