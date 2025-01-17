Самые очаровательные пушистые друзья: топ пород самых милых кошек
Кошки не только прекрасные домашние любимцы, но и отличные компаньоны. В мире существует множество пород, поражающих своей красотой и хорошим характером.
Мы собрали список самых милых из них. Об этом пишет РБК.
Регдолл
Эта порода привлекает своей грацией и нежностью. Регдоллы – большие, но удивительно ласковые кошки, которые обожают проводить время рядом с хозяевами. Их дружелюбный характер и любовь к объятиям делают их идеальными компаньонами.
Шотландская вислоухая
Шарму этой породе придают сложенные ушки, которые создают уникальный вид. Шотландские вислоухие кошки легко ладят с детьми и другими животными, а их кроткий характер покоряет с первого взгляда.
Мэйн-кун
Одна из самых больших пород в мире, мейн-куны очаровывают своей шелковистой шерстью и милыми кисточками на ушах. Эти спокойные и дружелюбные кошки быстро находят общий язык со всеми членами семьи, в том числе детьми.
Селкирк-рекс
Эта кошка выглядит как живая плюшевая игрушка. Ее кудрявая шерсть нуждается в регулярном уходе, однако кроткий характер и способность ладить со всеми вокруг компенсируют эти усилия.
Бенгальская кошка
Эта порода выглядит экзотично, похожа на диких кошек, благодаря своему гибридному происхождению. Активные, умные и энергичные бенгалы становятся преданными и дружелюбными членами семьи.
Британская короткошерстная
Известная округлыми чертами, британская короткошерстная напоминает плюшевого мишку. Ее спокойный и нежный характер делает ее отличным выбором для любой семьи. Самая популярная окраска – голубая, но есть и другие оттенки.
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Бирманская кошка
Эта порода похожа на длинношерстную сиамскую кошку с уникальными белыми "носками" на лапах. Бирманы очень привязаны к своим хозяевам и не любят оставаться в одиночестве, поэтому всегда ищут компании.
Менская кошка
Самая заметная особенность менсов – отсутствие хвоста, что делает их уникальными. Они активны, ласковы и хорошо охотятся на мышей. Их преданность хозяевам напоминает поведение собак.
Напомним, мы уже писали протоп пород кошек, которых лучше не заводить дома.
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