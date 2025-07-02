Самые упрямые: какие породы собак трудно поддаются дрессировке.

Распространено мнение, что собаку достаточно воспитать до двух лет, а дальше она уже все знает, — ошибочно. На самом деле обучение и работа с собакой не заканчиваются никогда.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов. Он отмечает: дрессирование — это непрерывный процесс, который длится всю жизнь собаки. Даже в почтенном возрасте пес способен обучаться новому, если нет серьезных медицинских ограничений. Один из примеров, который привел специалист, — 13-летний йоркширский терьер, с которым удалось добиться результатов в учебе. Или 11-летний бигль, переживший потерю хозяина во время оккупации, имел посттравматический стресс и проявлял агрессию, но благодаря курсу реабилитации сумел адаптироваться к новой семье.

Кинолог отмечает, что собаки с высоким интеллектом, как бордер колли, действительно быстро усваивают новые команды. Но разум не гарантирует легкого воспитания – наоборот, такие животные часто манипулируют людьми и требуют четкой и регулярной работы. Если не вкладывать время и силы, даже очень сообразительную собаку владельцы могут не выдержать.

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Есть и породы, которые считаются упрямыми. К примеру, бульдоги. Они способны к обучению, но требуют большего терпения и повторений. И хотя результат иногда достигается не сразу, со временем он становится очень стойким. В отличие от "умников", которые могут быстро забыть изученное без закрепления.

В процессе дрессировки важно использовать правильную мотивацию. У собак она обычно бывает трех типов: пищевая, игровая и социальная. Подход к каждому псу должен быть индивидуальным — в зависимости от темперамента, особенностей характера и даже истории.

Некоторые породы, например французские бульдоги, выводились не для работы, а для компании. Но даже у них могут проявляться черты, связанные с их происхождением, например, агрессия, ведь когда-то они были крысоловами. В таких случаях владельцам следует не навязывать животному чужие сценарии поведения, а понимать его природу и обращаться за помощью к специалистам, имеющим опыт именно с этой породой.

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