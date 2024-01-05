Самый дорогой собачий обед: в США пес съел 4000 долларов своих хозяев: видео

Пес Сесил, семилетний голдендудль из Питтсбурга, штат Пенсильвания, стал местной знаменитостью после того, как съел 4000 долларов наличных денег.

Видео дня

Клейтон и Кэрри Лоу, владельцы Сесила, рассказывают, что в прошлом месяце они сняли 4000 долларов наличными, чтобы купить дом. Они положили деньги на кухонный стол, чтобы убрать их позже, сообщает BBC.

Читайте также: В США ученые обнаружили аномально маленького медведя (фото)

Когда супруги вернулись в кухню, то обнаружили, что Сесил съел деньги. "Клянусь Богом, эта собака никогда в жизни ничего не касалась", — сказала 33-летняя Керри.

"Вдруг Клейтон крикнул мне: "Сесил ест 4000 долларов!!!!!" Я подумала: "Я не могу этого услышать". У меня чуть не произошло сердечное приступ", — добавила она, имея в виду своего 34-летнего мужа Клейтона.

Деньги были сняты с общего сберегательного счета пары. В течение 30 минут после получения средств из местного банка Сесил уже съела наличные деньги, оставив лишь несколько кусочков их денег.

Пара в панике сначала обратилась к ветеринару Сесилу, чтобы узнать, нуждается ли собака в лечении. К счастью, учитывая его размер, за Сесилом нужно было только следить дома.

Когда владельцы Сесила дождались, чтобы пес сходил в туалет, они собрали его фекалии и вытащили из них пожеванные купюры. Их пришлось отмывать с мылом и собирать по кусочкам.

После испытания пара потеряла всего 450 долларов.

В банке сообщили супругам, что такие случаи с участием собак встречаются часто. Сколько на купюрах был виден серийный номер, банк забрал разжеванные деньги и выдал супругам новые купюры.

Предлагаем к прочтению, как огромная змея и аллигатор разразились после смертельной схватки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!