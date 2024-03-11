Самый древний на планете: в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет

Новейшие исследования показали, что самый древний ископаемый лес на Земле расположен на юго-западе Англии. Этот лесной массив, датированный примерно 390 миллионами лет назад, старше ранее известных окаменелостей леса в штате Нью-Йорк в возрасте 386 миллионов лет.

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Открытие было опубликовано в Journal of the Geological Society. Находка относится к Девонскому периоду, когда территория современной Великобритании была частью древнего материка Лаврентия и имела теплый, засушливый климат. Об этом пишет IFL. Science.

Обнаруженный лес состоял из пальмовидных деревьев, известных как кладоксиловые растения – вымершего вида, родственных папоротникам. Эти хвойные имели длинный стебель, похожий на пальмовые листья, однако на самом деле это были ветвистые ветви. Кладоксиловые деревья достигали 2-4 метров высотой.

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Кроме остатков деревьев, ученые обнаружили также окаменевшие останки другой девонской флоры и некоторых древних членистоногих животных. Открытие является первым примером настоящего древнейшего леса на Земле, где деревья росли рядом друг с другом.

По мнению ученых, кладоксиловые леса могли действовать как биогеоморфные агенты, формируя рельеф, способствуя накоплению отложений и изменяя окружающую среду. Это послужило толчком к преобразованиям наземных ландшафтов и биосферы в общей сложности около 390 миллионов лет назад, когда леса начали активно расти и заселять сушу.

Напомним, ученые обнаружили в Чернобыле существ, на которых не повлияла радиация.

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