Самый простой рецепт, чтобы приготовить вкусную лазанью всего за 15 минут

Лазанья - это итальянское блюдо, состоящее из слоев теста и начинки, обычно из соуса болоньезе, бешамель и сыра. Готовится лазанья в большой форме, которая затем запекается в духовке.

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Тесто для лазаньи часто сделано из яиц и пшеничной муки, и это блюдо может включать в себя различные ингредиенты, такие как шпинат, грибы, различные виды мяса и т.д.

Фуд-эксперты BBC Good Food поделились рецептом "самой простой в мире" лазаньи. Кушанье готовится всего за 15 минут, а запекается 25-30 минут.

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Отмечается, что это блюдо имеет секретный ингредиент - добавление бекона придает блюду дымный вкус. А посыпание моцареллой и пармезаном сверху делает ее еще более приятной.

Ингредиенты

Столовая ложка оливкового масла

2 кусочка дымчатого бекона с прожилками

луковица, мелко нарезанная

палочка сельдерея, мелко нарезанная

средняя морковь, натертая на терке

2 зубчика чеснока, мелко порубленные

500 г говяжьего фарша

столовая ложка томатного пюре

400 г нарезанных помидоров

столовая ложка прозрачного меда

500 г листьев лазаньи

25 шаров моцареллы, нарезанных произвольно

50 г тертого пармезана

400 мл крем-фреша

большая горсть листья базилика, порванная

Способ приготовления

Разогрейте растительное масло в большой сковороде. Нарежьте небольшими кусочками бекон и добавьте его. Через несколько минут добавьте лук, сельдерей и морковь и обжарьте на среднем огне в течение пяти минут, периодически помешивая, пока не размягчится. Добавить чеснок и оставить еще на минуту.

Добавьте фарш, перемешивая его и измельчая деревянной ложкой, а затем оставьте примерно на шесть минут, пока он не подрумянится. Когда мясо подрумянится, добавьте томатное пюре и потушите минуту, хорошо перемешивая. Добавьте нарезанные помидоры. Затем влейте мед и приправьте по своему вкусу. Тушите еще несколько минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Чтобы собрать лазанью, налейте чуть-чуть начинку на дно формы для запекания или кастрюли, распределив ее по всему дну, и положите сверху два листа лазаньи. Затем снова нужно выложить начинку и накрыть листом теста. Повторяйте, пока ингредиенты не кончатся. Последним слоем должна быть начинка.

Поместите крем в миску и смешайте с двумя столовыми ложками воды, чтобы размягчить его и сделать однородный соус, который можно наливать. Налейте это сверху на будущую лазанью, а затем уложите моцареллу. Посыпьте сверху пармезаном и выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте, посыпав базиликом.

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