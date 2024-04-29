Самый простой рецепт паски
Паска.
Знаю что всегда нужны простые, быстрые и вкусные рецепты – это мы готовили с мамой вместе, потому что Пасха – семейный праздник!
К рецепту:
2 кулича – форма диаметром 16 см
Далее текст на языке оригинала
Інгредієнти:
600 г молока
55 свіжі дріжджі ( 20-22 сухі)
100 г цукру
230 г цукру
5 яєць
1100 г борошна
300 г масла 82.5%
220 г родзинок
40 г рому
1 лимон на цедру
На верх:
2 білка
80 г лісовий горіх
130 г цукру
40 г кукурудзяного крохмалю
Ми додавали шафран, але на мій погляд краще без нього.
Приготування:
У ледь тепле молоко додаю цукор та дріжджі, даю їм 10-15 хвилин активуватись,
Додаю кімнатної температури яйця, борошно і замішую тісто хвилин 5-7 на повільній швидкості.
Далі додаю цедру лимону та по декілька шматочків, у декілька прийомів -масло кімнатної температури. Тісто виходить на погляд навіть дуже мʼяке.
Даю тісту підійти десь з пів години у теплому місці, накрив рушником. Далі змащую руки та стіл олією, дістаю тісто, трохи розтягую його і додаю родзинки ( заздалегідь на ніч замочені у ромі чи коньяку). Складаю тісто у пару разів, ділю навпіл.
Залишаю на столі трохи підійти -20-30 хвилин, ще раз складаю у 4-6 разів - як хліб і формую шар, який поміщаю у форму.
Ззнов тепле місце - щоб паски підійшли добре - у 3 рази як мінімум, а то й вище!
На верх змащую помадкою, яку просто змішав зі змелених у борошно лісових горіхів, цукру, білку та крохмалю!
Печу у розігрітій духовці при температурі 175 градусів 10 хвилин, а далі зменшую на 150 і ще 40-45 хвилин. Готовність перевіряю деревʼяною шпажкою.
Як вийняв паски, одразу підвішую паски догори дном щоб вони так остигли і не підсіли.
Смачного!