Самый вкусный кляр для мяса, курицы и рыбы с секретным ингредиентом: как приготовить
Идеальный рецепт кляра покорит ваши вкусовые рецепторы и сделает ваши блюда настоящими шедеврами. Делимся невероятным рецептом кляра, который подойдет для любых блюд – от куриного филе до кальмаров.
Этот кляр обладает неповторимым ароматом и вкусом, которые сделают ваши блюда настоящими деликатесами. А особый трюк заключается в том, что лук, основной ингредиент, совсем не ощущается, но добавляет пикантную нотку приготовленному блюду.
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Ингредиенты:
- Лук среднего размера, 1-2 шт.
- Чеснок, 1-2 зубчика
- Яйца куриные, 2 шт.
- Мука, 4-5 ст. л.
- Сметана, 2 ст. л.
- Соль – по своему вкусу
- Зелень – по желанию
Процесс приготовления:
Лук и чеснок очищаем от шелухи и измельчаем в блендере до однородной массы. К луковой массе добавляем яйца, сметану, муку, соль и зелень. Взбиваем до образования однородного кляра, который имеет похожую консистенцию на тесто для оладий.
Переводим кляр в соответствующую емкость. Режем мясо, птицу или рыбу небольшими кусочками и натираем специями. После этого маринуем кусочки в кляре в течение 10-15 минут. Разогреваем масло в сковороде и жарим кусочки с обеих сторон золотистого цвета.
Готовые блюда в кляре получаются чрезвычайно сочными, нежными и ароматными, с хрустящей корочкой, которая делает их еще более аппетитными.
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