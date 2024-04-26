Самый вкусный кляр для мяса, курицы и рыбы с секретным ингредиентом: как приготовить

Идеальный рецепт кляра покорит ваши вкусовые рецепторы и сделает ваши блюда настоящими шедеврами. Делимся невероятным рецептом кляра, который подойдет для любых блюд – от куриного филе до кальмаров.

Этот кляр обладает неповторимым ароматом и вкусом, которые сделают ваши блюда настоящими деликатесами. А особый трюк заключается в том, что лук, основной ингредиент, совсем не ощущается, но добавляет пикантную нотку приготовленному блюду.

Вас также заинтересует: Картофель с грибами в сливках: очень вкусно и быстро

Ингредиенты:

Лук среднего размера, 1-2 шт.

Чеснок, 1-2 зубчика

Яйца куриные, 2 шт.

Мука, 4-5 ст. л.

Сметана, 2 ст. л.

Соль – по своему вкусу

Зелень – по желанию

Процесс приготовления:

Лук и чеснок очищаем от шелухи и измельчаем в блендере до однородной массы. К луковой массе добавляем яйца, сметану, муку, соль и зелень. Взбиваем до образования однородного кляра, который имеет похожую консистенцию на тесто для оладий.

Переводим кляр в соответствующую емкость. Режем мясо, птицу или рыбу небольшими кусочками и натираем специями. После этого маринуем кусочки в кляре в течение 10-15 минут. Разогреваем масло в сковороде и жарим кусочки с обеих сторон золотистого цвета.

Готовые блюда в кляре получаются чрезвычайно сочными, нежными и ароматными, с хрустящей корочкой, которая делает их еще более аппетитными.

Предлагаем узнать, как быстро приготовить сосиски на шпажках в кляре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!