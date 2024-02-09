Самый вкусный рецепт тыквенного супа: главное выбрать правильно тыкву

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В осенне-зимний сезон я довольно часто дегустирую супы из тыквы. И меня всегда накрывает безудержным потоком сладкого вкуса, что, конечно, мешает в тыквенном супе. И все же однажды мне удалось найти самый вкусный рецепт этого блюда, которым я с особым удовольствием делюсь с вами!

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Але спочатку поради щодо вибору гарбуза:

-беріть яскраві за кольором м’якоті сорти чим яскравіше, тим смачніше;

-аналогічно і за смаком спробуйте сирий гарбуз, і ви відразу зрозумієте його характеристики;

-найбільше мені подобаються довгасті сорти та "Ромашка", "Мускат";

-рекомендую також спробувати фреш з гарбуза він дещо схожий на морквяний, але має більш витончений смак!

ІНГРЕДІЄНТИ:

-600-700 г печеного гарбуза з чебрецем

-100 г городньої цибулі

-300 г консервованих томатів у власному соці Пелаті

-20 г жовтої пасти каррі або суха суміш

-гарбузове насіння, гарбузова олія

-олія для смажіння і запікання

ПРОЦЕС:

Очистіть гарбуз, наріжте на довільні шматки, скропіть оливковою олією і посипте сіллю свіжі гілочки чебрецю. Запікайте в духовій шафі під фольгою або в рукаві протягом 30 хвилин за температури 200°С. Потім я відкриваю і ще хвилин 10 печу - підсушую гарбуз.

взимку я використову томати Пелаті, але якщо є свіжі - то треба їх узяти у 2-чі більше і попередньо бланширувати, щоб зняти шкірку.

3. Наріжте цибулю. На середньому вогні обсмажте до легкого рум’янцю, додайте томати і протушкуйте ще хвилин 10

4. Додаю запечений гарбуз, навіть з рідиною, якщо є на деко, додаю овочевий бульйон або воду, доводжу до кіпіння і занурувальним блендером перетворюю все у пюре. Водою регулюю бажану густоту.

5. Додайте сіль і за смаком ще пасти каррі. Подавайте страву гарячою, поливши гарбузовою олією та посипавши трохи підсушеним гарбузовим насінням.

До речі, можна також додавати кокосові вершки - як прикрасу або для урізноманітнення смаку вже під час подачі страви. Також цей рецепт підійде на Великий піст. Смакуйте із задоволенням!