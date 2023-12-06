Сантехник объяснил, как легко избавиться от налета на душевой лейке

Душевые лейки остро нуждаются в очистке, если они разбрызгиваются неравномерно или покрыты известковым налетом. Чтобы устранить эту неприятность, эксперты поделились тем, как правильно мыть их без вредных химикатов.

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Чтобы очистить душевые лейки, простым домашним решением является белый уксус. Избавиться от налета можно всего в четырех простых шагах, сообщает Express.co.uk.

Начните с того, что снимите лейку с ручки и поместите ее в ведро. Наполните емкость уксусом и максимально разберите лейку, например, снимите переднюю часть.

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Если используется теплый или горячий уксус, оставьте насадку для душа на 30 минут, если холодный – замочите ее на ночь. На следующий день почистите лейку зубной щеткой, чтобы убедиться, что известковый налет удален.

Для тех, кто имеет фиксированную лейку, которую нельзя снять, наполните полиэтиленовый пакет уксусом и надежно завяжите его резиновой лентой вокруг душевой лейки. Затем, как и в предыдущем способе, оставьте на ночь для утечки. На следующий день запустите душ, чтобы увидеть, плавно ли вода течет вниз.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

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