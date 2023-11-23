Сантехник объяснил, какие ошибки в разы увеличивают счета за отопление

Многие люди воздерживаются от включения отопления через высокие счета. Впрочем, на тепле можно сэкономить, если правильно использовать отопление.

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Эксперты предупреждают о типичных ошибках, из-за которых счета за отопление могут увеличиваться. Об этом сообщает Express.co.uk.

По мнению экспертов, самый эффективный способ снизить расходы зимой – это правильно использовать отопление и контролировать таймеры. Таймеры и термостаты позволяют более эффективно управлять системой.

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Попытайтесь не регулировать термостат вручную. Лучший метод – это установить время, когда отопление будет включаться немного раньше, чтобы дом прогрелся.

Постоянное включение отопления, каким бы низким оно ни было, обойдется значительно дороже. Кипячение потребляет больше энергии, чтобы нагреть радиатор, но стоимость гораздо меньше, чем удержание кипячения в работе 24 часа в сутки.

Дополнительным, но часто забытым методом предотвращения ненужных затрат является обеспечение надлежащей работы термостата, поскольку его поломка может привести к быстрому увеличению затрат.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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