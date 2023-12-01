Сантехник подсказал, как изменить настройки котла, чтобы сэкономить на счетах

Сантехник утверждает, что одна простая настройка котла может помочь сэкономить на коммуналке. Речь идет о понижении температуры подачи в комбинированном котле.

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По словам специалиста, это быстрый и эффективный способ снизить потребление энергии без отключения термостата. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если просто снизить температуру на моем комбинированном котле всего на один или два градуса, можно значительно сэкономить. Имеющие обычный бойлер могут настроить, отрегулировав только один диск и настройки.

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Те, у кого нет комбинированного котла, больше всего смогут произвести настройки с помощью двух циферблатов: один для радиаторов и один для горячей воды. Нужно настроить ту, рядом с изображением радиатора, а не ту, с изображением крана, предназначенного для горячей воды.

Это не влияет на температуру воды, это лишь означает, что радиаторам и горячей воде нужно немного больше времени нагреться.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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