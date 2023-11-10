Сбрасывает листья и увядающие: цветоводы подсказать действенный лайфхак, который улучшит состояние герани

Герань, славящийся своей неприхотливостью, но иногда может стать капризной. Обычно изменения в ее состоянии свидетельствуют о небрежном уходе за ней. Важно помнить, что для данного растения важна стабильность, оно не переносит постоянных изменений в условиях окружающей среды.

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Об этом пишет Ukr.media.

Кроме этого, герань не терпит пересушенного воздуха и низких температур. Поэтому зимой рекомендуется переместить ее из окна глубже в комнату, где она будет защищена от резких температурных колебаний, так как во время отопительного сезона батареи могут высушивать листья растения, а контакт с холодным стеклом может привести к замерзанию.

В комнате герань также может начать ощущать нехватку света, поэтому важно обеспечить ей дополнительное освещение. Для этого можно использовать яркие лампы дневного света или специальные светильники для растений.

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Полив герани также важно производить правильно. Помните, что она не любит, когда вода попадает на ее листья. Рекомендуется поливать цветок через поддон, избегая чрезмерной влажности.

Кроме этого, герань нуждается в регулярном дополнительном питании. Для кормления растения используйте сладкую воду, поскольку пеларгония известна своей любовью к сладкому. Растворите 1 чайную ложку сахара в 1 литре воды и полейте почву. Также можно просто положить щепотку сахара прямо в горшок.

Напомним, мы уже писали, как стимулировать рост герани.

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