Щенка-единорога спасли в США: на голове у собаки растет хвост (фото и видео)

Щенок Нарвал с двумя хвостиками живет в США. Один из хвостов растет на его морде, прямо со лба.

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Собаку нашли на улице в штате Миссури. Кто-то из людей выставил его на мороз. Волонтеры из Mac's Mission показали видео со спасенной собакой, после чего щенок стал звездой в социальных сетях.

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Щенок, которому, как считают, около 10 недель, был найден на обочине дороги в январе. Оно имело обморожение двух пальцев на лапах и нуждалось в лечении от глистов, но в целом было в хорошем здоровье.

Ветеринарное освидетельствование подтвердило, что лобный хвост Нарвала не имеет костей внутри, поэтому он не может двигаться. Однако по словам ветеринара, это не повлияет на качество жизни щенка.

Основательница Mac's Mission сказала, что надеется, что история Нарвала поможет привлечь внимание к другим собакам с особыми потребностями.

"Мы хотим показать людям, что особые собаки – это замечательные собаки", — сказала она.

Нарвал находится на передержке у одной из волонтеров Mac's Mission. Спасатели ищут постоянный дом для щенка.

Напомним, в Британии нашли киску с двумя носами.

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